Mercato straordinario. si farà il 30 novembre su viale Regina Margherita

CROTONE - Sarà recuperato il 30 novembre il mercato straordinario che, previsto per giorno 23 novembre era stato annullato per l'emergenza meteo. La decisione è stata ufficializzata dal Comune di Crotone che ha accolto l'istanza dell'Associazione nazionale ambulanti Ugl di Crotone di poter recuperare la data straordinaria. Per agevolare l'apertura del mercato straordinario il Comune di Crotone ha emesso un'ordinanza nella quale si dispone, dalle 6 alle 16,30 del 30 novembre il divieto di sosta e di fermata e la chiusura al traffico veicolare di viale Regina Margherita dall'incrocio con largo Gaele Covelli fino all'incrocio con via Raffaele Todaro e da via Francesco Le Rose all'incrocio con viale Regina Margherita fino a via Raffaele Todaro. Disposto dalle 6 alle 16,30 il senso unico di marcia con direzione largo Covelli su via Regina Margherita nel tratto compreso tra l'incrocio con via Discesa Fosso e largo Covelli.