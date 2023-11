Nella partita della solidarietà, va in gol Sos Villaggi dei bambini

CROTONE – Non è stata solo una semplice partita di beneficenza quella giocata il 27 novembre allo stadio Ezio Scida tra una rappresentanza dell'Fc Crotone e la squadra dei Miti dello sport. La gara è stata a una parte un omaggio a Crotone ed alla solidarietà dimostrata in occasione del naufragio di Cutro, ma anche il pretesto per evidenziare le buone pratiche che partono proprio da uno dei luoghi più complessi del territorio: il centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto. E’ con questo spirito che è iniziata la tre giorni crotonese di Sos Villaggi dei Bambini che ha scelto proprio Crotone come luogo in cui svolgere la prima riunione in Italia del Senato Internazionale di SOS Children’s Villages, organo a cui compete la guida e l’indirizzo dell’Organizzazione a livello globale. Delegati nazionali della Federazione Internazionale, provenienti da tutto il mondo - Germania, Austria, Olanda, Francia, Nigeria, Etiopia, Svizzera, Brasile, Argentina, Colombia, Bolivia, Filippine, Svezia, Ungheria, Lettonia - saranno ospitati per la prima volta in Italia dal 27 al 30 novembre e parteciperanno alle iniziative di solidarietà e inclusione organizzate da SOS Villaggi dei Bambini volutamente nella città calabrese che ha riconosciuto l’impegno dell’Organizzazione conferendole la Menzione Speciale a seguito del tragico naufragio a Steccato di Cutro. A Crotone Il senato internazionale di Sos Children's villages terrà la riunione per decidere i programmi da attuare in futuro per assistere i minori, qui Crotone potranno prendere esempio di quello che Sos Villaggi dei bambini Italia ha fatto al Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto dove attua programmi di assistenza degli stranieri minori non accompagnati.

Lunedì 27 novembre il palcoscenico è stato dedicato alla partita della solidarietà tra una rappresentativa dell’Fc Crotone (composta da tecnici, staff e dirigenti) e la squadra dei Miti dello Sport capitanata da Valerio Vermiglio, pallavolista campione europeo e argento olimpico con la nazionale italiana. Obiettivo della gara, nella quale ha giocato anche con un'ottima prestazione il presidente internazionale di Sos Children’s village, Dereje Wordofa, è stato quello di di sostenere i progetti che Sos Villaggi dei Bambini Italia porta avanti. Come quello presso l’hub Sant’Anna di Crotone, Centro regionale di accoglienza per adulti migranti. La presidente di Sos Villaggi dei bambini Italia, Maria Grazia Lanzani, ha spiegato: “Siamo arrivati nel 2017 a Crotone e quello che abbiamo fatto è stato lavorare con scuole e comuni per integrare i minori con i giovani locali. L’iniziativa è riuscita ma non è abbastanza. La tragedia di Cutro ha acceso i riflettori mondiale sui migranti e sui minori non accompagnati. Ci siamo resi conto che l’emergenza c'era, ma era ignorata. Da qui l’idea di voler essere più presenti. Il programma avviato a Crotone di sostegno psicologico, mental health, è servito come modello da esportare in tutto il mondo tanto che Sos Italia è hub mondiale di mental health”.

La partita, seguita da qualche centinaio di studenti delle scuole locali, ha visto in campo anche campioni dello sport tra i quali Gigi Mastrangelo (centrale della stessa nazionale di Pallavolo di Vermiglio), i canottieri olimpici Bruno Mascarenhas e Salvatore Amitrano. Personaggi importanti dello sport italiano per i boomer presenti, mentre i ragazzi hanno inneggiato tutti a Imi Isabo, tiktoker da 1,5 milioni di follower che è anche andato a segno. Nella squadra del Crotone, che come sempre si è evidenziato per la grande disponibilità in iniziative di solidarietà, è sceso in campo anche mister Lamberto Zauli (che ha mantenuto intatta la sua tecnica), ma anche il dg Raffaele Vrenna (che ha tentato la via del gol più volte) e il ds Giuseppe Di Bari. In campo anche alcuni ragazzi ospiti del centro di accoglienza di Sant’Anna al cui interno è stata creata un’apposita ala dedicata ai minori non accompagnati. Un progetto della Prefettura di Crotone che è servito a tamponare la carenza di posti nelle strutture di seconda accoglienza.

“Al Cara - ha spiegato il Prefetto di Crotone, Franca Ferraro - abbiamo accolto anche i minori stranieri dando loro una situazioni giuridica finché non verranno inseriti nei Sai. Abbiamo svolto iniziative per garantire assistenza temporanea attraverso i servizi sociali dei Comuni di Crotone ed Isola Capo Rizzuto. Abbiamo iniziato percorso giuridico grazie al quale possono chiedere personalmente il permesso soggiorno. Per loro è stato creato un settore, nato dalla ristrutturazione del campo B, che ha permesso di creare zona più protetta. Adesso abbiamo implementato l’assistenza con il gestore dell’ accoglienza inserendo figure ad hoc mutuate da Sai ed abbiamo anche organizzato delle uscite tra le quali quelle che, grazie alla società di calcio, permettono loro di assistere alle partite del Crotone”. Per la cronaca la partita, finita in parità, è stata vinta ai calci di rigore dalla squadra del Crotone.

Prossimo appuntamento di Sos Villaggi dei bambini a Crotone sarà mercoledì 29 novembre ore 12.00 al Mercato Comunale in Via Nuova Poggioreale, dove verrà inaugurata l’opera murale, nata dai laboratori di “progettazione partecipata”, che si sono svolti dal 5 al 9 ottobre con il coinvolgimento di studenti, cittadini e lavoratori del mercato comunale





Formazioni:

CROTONE: Lamberti; Di Bari, Parisi Nello, Corrado, Giancotti, Taschetti, Zauli; Macrì, Vrenna, Lomonaco;Bardi. Macrillò, Parisi Roberto, Ruslan, Meran, Pupo, Durante, Albarella, Curcio, De Gennaro, Alba. All. Roberto Emanuele

I MITI DELLO SPORT: Antonio Iuliano; Bruno Mascarenhas, Antonino Di Natale, Valerio Vermiglio, Fabrizio Del Prete, Emanuele Blandamura, Marco Scimia, Luigi Mastrangelo, Imi Isabo, Roberto Meloni, Salvatore Amitrano. All. Gianfranco Mileto,.

Arbitro Matteo Pisciuneri