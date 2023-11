San Giovanni in Fiore, la sindaca plaude al consiglio nazionale dei cuochi a Lorica: avanti così

"Lorica è meta privilegiata di appuntamenti di primo piano, come il recente Consiglio nazionale della Federazione italiana cuochi, che il Comune di San Giovanni in Fiore ha patrocinato insieme alla Provincia di Cosenza, al Parco nazionale della Sila e al Gal Sila. Con questi e altri eventi di punta, continua a crescere la promozione del territorio e la valorizzazione delle sue risorse di natura e cultura".

Lo scrive in una nota la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che ringrazia l'Associazione cuochi di San Giovanni in Fiore, l'Istituto alberghiero e quanti "hanno contribuito a scrivere un'altra splendida pagina per il nostro territorio".

"Il Consiglio nazionale della Federazione italiana cuochi ha rappresentato un nuovo, prezioso scambio di saperi, conoscenze ed esperienze, utilissimo a migliorare la qualità del nostro già rinomato settore alberghiero" aggiunge. "L'iniziativa ha avuto un riscontro significativo e confermato l'ottima sinergia tra le istituzioni pubbliche e gli altri attori dello sviluppo locale".

Dobbiamo proseguire su questa strada – insiste Succurro – e puntare con sempre maggiore convinzione sull'attrattività dei nostri luoghi in ogni stagione dell'anno. Le grandi professionalità intervenute hanno partecipato, peraltro, alla Festa del cioccolato e visitato l'Abbazia florense".