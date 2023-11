Cirò, convegno sulla figura storica Luigi Lilio, alla presenza dell'onorevole Simona Loizzo

CIRO'- Per ricordare la figura di Luigi Lilio e presentare i nuovi progetti ideati dal sindaco Mario Sculco e dall'amministrazione comunale di Cirò si terrà il 2 dicembre alle ore 16.00 un convegno - inserito in un progetto del Ministero della Cultura - nella sala Don Vitetti, “con le figure istituzionali - si legge in una nota del Sindaco - che possono dare una svolta per i prossimi anni al personaggio che ha dato tanto lustro in tutto il mondo al paese collinare. Al convegno oltre alla presenza del presidente della Provincia, Sergio Ferrari e delle due Dirigenti scolastiche Graziella Spinale e Serafina Rita Anania prenderà parte il prof. Francesco Vizza, dirigente di ricerca del CNR storico di Luigi Lilio ed Antonio Lilio con una lectio sui documenti ritrovati e sul suo grande lavoro di divulgazione in Italia ed all'estero. Sarà anche presente a rappresentare il Ministero della Cultura l'on. Simona Loizzo della Camera dei Deputati. “All’onorevole chiederò di riprendere la proposta di legge presentata il 23 luglio 2010 alla Camera da trenta deputati - afferma Sculco - con il primo firmatario Maurizio Lupi, per istituzionalizzare la giornata nazionale del calendario Gregoriano di cui è autore Luigi Lilio, il 21 marzo di ogni anno”.