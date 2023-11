60anni di attività 'Sos Villaggi dei bambini': inaugurato nel mercato di Crotone il murale dell'accoglienza

CROTONE - Nella mattina del 29 novembre la nostra città ha nuovamente indossato la sua veste migliore, quella di città di accoglienza, in occasione delle celebrazioni del 60esimo anno di impegno in Italia della Rete SOS Villaggi dei Bambini. Alla presenza delle autorità e del Senato Internazionale è stata inaugurata al mercato comunale cittadino un grande murale, nato dai laboratori di “progettazione partecipata” tenutisi dal 5 al 9 ottobre con il coinvolgimento di studenti dell’Istituto Ipsia Barlacchi - guidati dalla prof. Patrizia Bisceglie che ha seguito il progetto con i ragazzi - e con la presenza di cittadini e lavoratori dell’area mercato. L’opera, con una grande scritta “Il futuro dipende da ciò che facciamo nel presente” è infatti un messaggio di forza e determinazione a credere nei propri sogni che resterà impresso sul muro del grande mercato nel cuore della città. La rete SOS Villaggi dei Bambini è attiva in città dal 2017 e da quest’anno lavora presso l’Hub Sant’Anna, a seguito del naufragio di Cutro, in cui hanno perso la vita bambini, donne e uomini. Per tale impegno ha ricevuto anche una Menzione Speciale da parte del Comune di Crotone. Sono intervenute per i saluti e per spiegare il lavoro svolto la professoressa Bisceglie, la studentessa Stefania Malerba e il presidente di Sos Children's Village, Dereje Wordofa. Dopo l'inaugurazione del murale i membri del Senato hanno raggiunto la Mensa di Padre Pio ed hanno pranzato lì assieme agli ospiti della mensa.