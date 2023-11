Capodanno Rai, il Comune rimuove le rotonde, le prime aiuole trasferite ai 300 alloggi

A piazza Pitagora si lavora al Capodanno Rai, il tradizionale appuntamento di fine anno condotto da Amadeus con ospiti musicali e personaggi dello spettacolo, in diretta il 31 dicembre in prime time su Rai1 dal centro di Crotone. In particolare, si lavora allo smantellamento delle due rotonde principali per livellare la piazza e trasformarla in una grande platea, in grande di accogliere diverse decine di migliaia (così dicono) di spettatori.

L'intervento segue la massiccia bitumazione delle strade portata a termine la scorsa settimana, allo scopo di alzare il livello della carreggiata e portarlo quanto più possibile all'altezza delle due storiche rotonde. Le piante delle aiuole della rotonda più piccola sono state già trasferite a piazza Cavalieri di Malta, nei pressi del rione 300 alloggi. Quelle della grande rotonda centrale sono invece destinate, apprendiamo dal Comune, a piazza della Resistenza.