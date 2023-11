Incidente ferroviario, la morte di Maria Pansini a bordo di quei treni 'vintage' poco sicuri

Una vita professionale intera spesa lungo i binari di una delle linee ferroviarie peggiori d’Italia, la Jonica, a bordo di treni vintage, spesso ad un’unica carrozza, che probabilmente continuano a vedersi solo in Calabria. Su uno di quei treni “vintage” la capotreno Maria Pansini, a soli 60 anni, in una serata come tante altre ha concluso per sempre la sua corsa, a causa l’incidente avvenuto intorno alle 19 di martedì 28 novembre, nel territorio di Corigliano-Rossano, dove un camion rimasto bloccato al passaggio a livello è finito per scontrarsi con il treno in transito. Poteva andare molto peggio, invece i passeggeri ce l’hanno fatta a salvarsi.

Treni “vintage” su una linea ferroviaria obsoleta sulla quale si accavallano promesse politiche da decenni, quelli della Jonica, che del passato conservano, oltre che inefficienze, disservizi ed evidentemente pericoli, anche atmosfere e relazioni dense di umanità. Maria Pansini, sebbene la sua personalità austera, dettata anche dal ruolo, rientrava in tutto questo. Chiunque abbia viaggiato sulla Jonica non può non averla conosciuta con il suo squillante “Biglietto prego”. Il suo buon giorno era un rito per tanti, ogni giorno, anche alle prime luci del mattino.