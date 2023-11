Questura, sequestrate in diversi servizi cocaina, hashish e marijuana, arrestati due crotonesi

Durante un controllo nei pressi della stazione ferroviaria, gli uomini della Squadra volante hanno tratto un giovane crotonese di 22 anni trovato in possesso di 5 involucri contenenti circa 25 grammi di cocaina ed un bilancino elettronico di precisione. Agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno invece arrestato un altro crotonese di 29 anni trovato in possesso di 17 involucri di carta stagnola contenenti complessivamente 89 grammi di marjuana, rinvenuti a seguito di una perquisizione domiciliare. Infine, nel corso delle ordinarie attività di controllo del territorio, sono stati rinvenuti oltre 2 chilogrammi di hashish e marijuana occultati in un’autovettura in stato di abbandono.