Crotone, consegnati i lavori del nuovo asilo di via Pirandello

CROTONE - Sono stati consegnati i lavori di uno dei due nuovi asili comunali che saranno realizzati grazie ai fondi del PNRR, il nuovo asilo di via Pirandello. "Un nuovo asilo che sarà realizzato con criteri moderni e funzionali e con la finalità di ampliare l’offerta educativa -comunica l’assessore al Luca Bossi - prevede un finanziamento di 1.200.000 euro". Dopo la consegna dei lavori di due nuove mense scolastiche, e dell'altro progetto riguardante la realizzazione di un nuovo asilo nel quartiere Margherita, l’attuazione della misura del PNRR che riguarda l’istruzione si amplia con questo nuovo asilo mentre.

“L’amministrazione attraverso una misura strategica quale il PNRR - dice ancora l'assessore - ha voluto guardare alla riqualificazione dei quartieri, al potenziamento dell’offerta dell’impiantistica sportiva ma anche al sostegno di politiche per la famiglia. Nuovi asili e nuove mense scolastiche sono funzionali a migliorare i servizi per i cittadini in un settore particolarmente avvertito come quello della crescita dei nostri bambini”.