Incontro Asp-Confindustria, sanità privata pronta a collaborare

CROTONE - Il Presidente di Confindustria Crotone, Mario Spanò, ed il Presidente della Sezione Sanità di Confindustria Crotone, Ferdinando Scorza, hanno incontrato il Commissario ASP, Antonio Brambilla, per discutere priorità e criticità delle aziende del sistema salute del territorio accreditate dalla Regione Calabria.

“Crediamo che si debba puntare ad un sistema sanitario integrato in cui pubblico e privato, attraverso una collaborazione virtuosa ed efficiente, siano in grado di offrire prestazioni diversificate e di qualità alle nostre comunità. L’obiettivo principale rimane sempre quello di ridurre a livelli fisiologici l’emigrazione sanitaria, che continua a pesare sul sistema pubblico e sulle tasche dei cittadini.”, così Mario Spanò ha commentato il proficuo incontro avuto.

Il Commissario Brambilla, accompagnato dal Direttore Amministrativo, Francesco Procopio, e dal Direttore Sanitario, Pasquale Mesiti, ha confermato la disponibilità dell’Azienda sanitaria all’ascolto ed alla collaborazione, con l’obiettivo di migliorare i servizi e contribuire alla costruzione di un sistema sanitario di qualità. Il Presidente Spanò si è soffermato sulle opportunità derivanti dal partenariato pubblico-privato indirizzato all’offerta di servizi di qualità per la sanità ed ha accolto la disponibilità del Commissario Brambilla a visitare le strutture private accreditate.

”Nel territorio crotonese è presente una variegata offerta di servizi sanitari, accreditati con il SSN, che intercettano anche la mobilità interna alla Calabria, a testimonianza della qualità dell’offerta specialistica. Gli operatori della sanità privata sono pronti a collaborare con l’ASP in maniera propositiva”, ha evidenziato il presidente Fernando Scorza. In conclusione dell’incontro, il Presidente Spanò ha ringraziato il Commissario Brambilla per l’ascolto, la disponibilità e l’approccio molto operativo e collaborativo alle questioni poste.