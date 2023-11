Presentato il cartellone degli eventi di Natale per una festa a misura di famiglia

CROTONE - Sarà un mese di dicembre ricco di eventi quello che si svolgerà nella città e che culminerà con il Capodanno Rai che andrà in diretta in tutta Italia da piazza Pitagora. Musica, spettacolo, teatro, enogastronomia, i mercatini del Natale, le vie in Festa sono gli “ingredienti” delle festività natalizie che il Comune di Crotone propone nell’ambito del cartellone natalizio “Natale al Centro”.

Gli eventi sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala Consiliare, dal sindaco Voce, dal vice sindaco Sandro Cretella e dall’assessore al Turismo Maria Bruni. Tutti gli appuntamenti sono scaricabili dalle pagine social del Comune (Facebook e Instagram) “Città di Crotone”.

Inoltre attraverso un QR-Code è possibile scaricare il calendario ed è possibile ricevere WhatsApp gli appuntamenti quotidiani iscrivendosi alla Community Comune di Crotone.

“Anche quest’anno, dopo l’esperienza dello scorso anno, proponiamo un cartellone con eventi per tutta la famiglia, per vivere insieme l’atmosfera del Natale” ha detto il sindaco Voce.

“Eventi che vanno in continuità con quelli proposti per la stagione estiva e quelli che abbiamo presentato per l’autunno. Siamo certi che anche gli eventi natalizi vedranno una grande partecipazione popolare” ha detto il vice sindaco Cretella.

“C’è, come consuetudine, grande sinergia con le associazioni di categoria e gli operatori commerciali che abbiamo sentito sin dal mese di settembre per condividere insieme la nostra proposta” ha detto l’assessore al Turismo Maria Bruni.