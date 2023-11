Pallanuoto, accolto il ricorso della Rari Nantes Auditore, la gara con il Circolo Canottieri Napoli sarà parzialmente rigiocata

La partita di pallanuoto tra la Rari Nantes Auditore ed il Circolo Canottieri Napoli sarà parzialmente rigiocata. Il giudice sportivo unico nazionale ha accolto il reclamo del settebello crotonese avverso l'operato della giuria "per evidente errore nella trattazione, trascrizione e imputazioni dei falli gravi temporanei a danno dei tesserati della società pitagorica, che per come erroneamente verbalizzati dai giudici del tavolo giuria, compromettevano sostanzialmente - lamenta in una nota l'Auditore - l'esito dell'incontro e della prestazione di squadra e inevitabilmente il risultato finale. Solo a titolo esemplificativo, in un frangente del secondo tempo di gioco la giuria erroneamente verbalizzava fallo grave di gioco all'atleta Massimo Giacoppo in luogo dell'atleta Edoardo Caliogna condizionandone la prematura uscita dal campo per raggiunto limite dei falli gravi. Identica circostanza veniva lamentata anche per la verbalizzazione dei falli gravi comminati al capitano Giuseppe Candigliota".

Il provvedimento di non omologazione del risultato è stato notificato in giornata. Da quanto si evince, ai giudici arbitri dell'incontro l'operato del tavolo di giuria è "apparso non adeguato ed impreciso. Pertanto - informa la società crotonese - la partita di dovrà rigiocare e dovrà ripartire dal risultato di 4 a 0 per la Rari Nantes Auditore dal minuto 6.16 del secondo tempo: momento esatto in cui gli arbitri comminavano sanzione temporanea a Edoardo e la giuria, erroneamente, verbalizzava espulsione a Massimo Giacoppo".

L'incontro di quarta giornata tra le due capoliste ha avuto luogo il 25 novembre scorso. Al termine, la squadra del presidente Vincenzo Arcuri aveva notifica agli arbitri, ai sensi del regolamento federale, formale preavviso di reclamo. "Abbiamo ritenuto doveroso presentare preavviso di reclamo - spiega il presidente - per l'enorme rispetto che abbiamo per questo sport. Abbiamo accolto il pareggio di fine partita con orgoglio e soddisfazione: per noi sfidare la Canottieri Napoli qui a Crotone da primi in classifica della serie A2 era ed è motivo di vanto ed orgoglio. Ci mancherebbe altro. Ma altrettanto trasparente era il nostro disappunto e la nostra amarezza per aver assistito a continui errori da parte della giuria, a causa dei quali una partita fantastica, emozionante e storica dal punto di vista sportivo è stata più volte interrotta e infine inevitabilmente condizionata".