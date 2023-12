Oasi rifugio Crotone, pronto il calendario 2024 per aiutare ad adottare i cani

CROTONE - La mano di un bambino che offre del cibo ad un cane. E' questa l'immagine di copertina del calendario 2024 preparato dall'associazione Oasi Rifugio Onlus di Crotone che si prende cura dei cani abbandonati. E sono proprio loro, cuccioli e cani più adulti i protagonisti del calendario che l'associazione ha realizzato per raccogliere fondi e poter continuare la sua meritoria attività tra tutela degli animali e promozione delle adozioni.

Le dodici foto che accompagnano ogni mese, infatti, ritraggono i cani in attesa di trovare una famiglia che li accudisca: c'è la piccola meticcia Giulia, c'è Leone, Bebi il più bello del rifugio, Lillo, Cremino, Bianchina, Amy il curioso, la bella Peach,il possente e dolce Tigro, Blanka che non vuole più vedere il cielo da dietro il recinto, il cucciolo Sasà e, infine, Ken il vanitoso. Il calendario si può acquistare al prezzo di appena 5 euro telefonando ai numeri dei volontari dell'Oasi Rifugio o chiedendolo attraverso la pagina facebook.

“Nell'ideare e realizzare questo calendario – è spiegato dall'associazione Oasi Rifugio - abbiamo pensato ai sorrisi, ai sorrisi che possiamo scambiarci, al sorriso del nostro caro dottor Tedesco al sorriso sempre bello di Rosamaria e ai nostri sorrisi quando ci arriva la telefonata giusta: adottato. Ed al vostro sorriso che speriamo di strapparvi ogni giorno guardando questo calendario! Grazie a chiunque contribuirà, acquistando questi giorni imperfetti, a regalare un sorriso ai nostri piccoli amici a quattro zampe”.

Nella foto della controcopertina ci sono alcuni dei cani che l'Oasi Rifugio è riuscita a fare adottare in questi anni: un'immagine di speranza per gli amici a quattro zampe che quando trovano una famiglia riescono a migliorare la qualità della vita di tutti i suoi componenti con l'affetto che sprigiona dai loro occhi e dalle loro code scodinzolanti.

Nel calendario è anche pubblicato il racconto che ha vinto l'edizione 2023 del premio letterario intitolato al veterinario Sergio Tedesco; è la storia, raccontata da Antonella Monte, su giulietta, la cagnolina meticcia, che per giorni ha atteso che il suo padrone davanti al pronto soccorso di Crotone dove aveva inseguito l'ambulanza che lo aveva condotto in ospedale.

Chi volesse può aiutare l'Oasi Rifugio attraverso donazioni (per le modalità andare sulla pagina facebook Oasi Rifugio Crotone Onlus). Recapiti telefonici: 3319383500 (Rosamaria); 3428332214 (Manuela); 3288974610 (Daniela).