Cirò Marina, avviati lavori: immobile confiscato alla ndrangheta diventa centro per impiego

CIRO' MARINA - Sono iniziati i lavori di adeguamento di un immobile confiscato alla criminalità organizzata nel 2009 che sarà destinato alla sede territoriale del Centro per l'Impiego. Si tratta di un immobile, allo stato di rustico, c che è stato assegnato dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Confiscati al Comune di Cirò Marina. L'amministrazione comunale nel 2021 su questo immobile ha elaborato un progetto che la Regione Calabria ha finanziato con un milione di euro a valere sul fondo del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego delle Politiche attive del Lavoro".