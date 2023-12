Prima assemblea del sindacato dei finanzieri, Proietto segretario regionale

Il sovrintendente della Guardia di Finanza, Gaetano Proietto, in servizio al comando provinciale di Crotone delle Fiamme Gialle, è il segretario regionale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) che il 30 novembre scorso, presso la sala briefing del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, ha tenuto la prima di una serie di assemblee sindacali. Oltre a Proietto all’assemblea hanno partecipato il vice segretario Regionale, Enrico Di Dio, il segretario Provinciale di Reggio Calabria, Antonino Casoria e il vice segretario Provinciale, Emilio Marra.

Il segretario regionale, oltre a presentare la legge sulla sindacalizzazione, ha spiegato i servizi che l’Usif fornisce ai propri associati quali consulenza legale, cause di servizio, vittime del dovere ed ha illustrato delle convenzioni sottoscritte in ambito nazionale. Ulteriori servizi gratuiti sono prestati ai possessori di una card, quali polizza di tutela legale e responsabilità civile estesa anche ai familiari, frutto di un accordo raggiunto tra l’Usif e Business Card Group. Emilio Marra, responsabile dell'ufficio legale regionale dell’Usif ha esposto i servizi e le tutele che il Sindacato dei Finanzieri fornisce agli iscritti.

All’assemblea erano presenti anche il segretario generale aggiunto, Roberto Di Primio e il dirigente esperto “Area Negoziale”, Giovanni Cutrupi, giunti appositamente da Roma che hanno parlato delle importanti novità in termini di rinnovo contrattuale e delle rivendicazioni Sindacali effettuate in tale sede, unitamente ad altre priorità non ulteriormente procrastinabili dal Governo a difesa e tutela degli operatori di sicurezza e legalità del Paese.