La buca solitaria che da diversi mesi il Comune non vede a due passi dal Capodanno Rai

Da diversi mesi un'insidiosa buca minaccia l'incolumità dei passanti nei pressi del centro cittadino. Si trova nella prima traversa Regina Margherita, la strada che porta al liceo classico Pitagora, sul marciapiede del palazzo dei ferrovieri. Per qualche tempo è stata circoscritta con un nastro bianco e rosso, quello dei lavori in corso. Segno che qualcuno dei residenti doveva averla segnalata al Comune. Tuttavia, ad oggi non s'è vista ombra di operai, mentre il nastro non c'è più.

Eppure nei dintorni si lavora da oltre una settimana alacremente, dalla bitumazione delle strade allo smantellamento delle aiuole di piazza Pitagora, per accogliere la carovana del Capodanno Rai, che proprio da quelle parti, a partire dai portici, dovrebbe avere il suo quartier generale, mentre si fa strada l'ipotesi di utilizzare la palestra del liceo come punto d'appoggio. Insomma, crotonesi a parte, per intervenire c'è anche qualche motivo straordinario.