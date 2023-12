VIDEO - Parco Pignera, nuovo danneggiamento alle piante del giardino di Pitagora

CROTONE - Quegli alberi di Yucca a parco Pignera proprio non piacevano ai vandali che, dopo averli tagliati ed estirpati nella notte tar il 27 ed il 28 novembre, sono tornati sul luogo del delitto per completare l'opera. Come si ricorderà quattro piante di Yucca, messe a dimora da privati cittadini su autorizzazione del gestore del parco, erano stati danneggiati: due tagliati e due estirpati.

Il gruppo di cittadini che aveva messo a dimore gli alberi (in gran parte proprietari di cani che frequentano quell'area) ha cercato di salvarli ripiantando quelli estirpati ma anche risistemando quelli che erano stati tagliati e spezzati. Sabato 2 dicembre, però, alla riapertura del parco tutti i quattro alberi erano stati nuovamente danneggiati. Quelli ripiantati sono stati spezzati mentre quelli già spezzati sono stati ulteriormente tagliati. Lo ripetiamo, il patrimonio naturale e monumentale del parco Pignera va preservato dai vandali con azioni definitive e non emergenziali. Non è possibile che il parco sia accessibile di notte senza alcuna difficoltà considerati i tanti 'buchi' nella recinzione. Nei mesi scorsi era stata anche danneggiata la fontana che si trova nella zona dell'albero pitagorico. Oltre agli alberi, infatti, i vandali prendono di mira anche le installazioni del parco della matematica (sui quali sedicenti writer fanno scarabocchi e scritte orrende), l'illuminazione ed anche le panchine realizzate, sempre dallo stesso gruppo di cittadini. Per favore non diamola vinta agli incivili.