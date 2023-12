Roccabernarda, RoccaNova prepara l'accensione "di uno degli alberi più alti d'Italia"

RoccaNova, associazione socio culturale di Roccabernarda, annuncia l'installazione di uno degli alberi di Natale più alti d'Italia nella piazza centrale del paese. "Accendiamo il Natale in Piazza Aldo Barbaro" è il titolo dato all'evento nel corso del quale il maestoso albero sarà illuminato per la prima volta a festa. L'appuntamento è in programma venerdì 8 dicembre alle ore 18.