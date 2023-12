Parlamento europeo, la presidente Metsola in visita istituzionale alla Regione Calabria,

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, sarà in visita istituzionale in Calabria nelle giornate di lunedì 4 e martedì 5 dicembre. L'arrivo alla Cittadella di Catanzaro è previsto alle ore 18.30, Metsola sarà accolta dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto; alle 18.45 visiterà la control room dell’operazione Tolleranza Zero, il programma attraverso il quale la Regione Calabria controlla il territorio con i droni per contrastare gli incendi e monitorare il mare. La serata si concluderà con un incontro con i membri del Parlamento europeo eletti nella circoscrizione dell’Italia meridionale per un saluto.