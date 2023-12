Pallanuoto serie A2, l'Auditore sbanca Anzio e prosegue la corsa in vetta alla classifica

E sono 4. La Rari Nantes Auditore cala il poker e centra la quarta vittoria in campionato, proseguendo in un percorso netto che potrebbe implementarsi dopo la prosecuzione fissata contro la Canottieri Napoli, che ripartirà dal 4-0 dopo la decisione del giudice sportivo che ha accolto il ricorso dei crotonesi.

Nel frattempo la compagine pitagorica ha proseguito imperterrita la sua missione, andando a sbancare anche la piscina di Anzio, al termine di una prestazione di grande spessore, al cospetto di un'avversaria che a dispetto di una classifica precaria ha tenuto testa ai crotonesi, che alla lunga hanno però fatto prevalere il maggiore tasso tecnico e di personalità che in certi contesti pesa come un macigno. In evidenza Lapenna con 4 marcature, seguito dall'altro big Giacoppo, esperienza e realizzazione con tre reti pesanti nel referto. A bersaglio anche Privitera, due volte, e Amatruda e Chiodo. Ed alla fine, dunque, dopo una sfida avvincente, l'Auditore ha messo la testa avanti completando l'opera con un 9-11 che conferma l'andatura impeccabile, che la pone a quindici punti su cinque partite disputate. In attesa, appunto, del verdetto per ora in sospeso contro la Canottieri Napoli. La sconfitta interna della Vela Ancona completa un weekend praticamente perfetto, con la vetta sempre più bella da gustarsi.

ANZIO WATERPOLIS 9

RN AUDITORE CROTONE 11

(2-3)(3-3)(1-3)(3-2)

ANZIO WATERPOLIS: Serra, Campolongo (2), Musco, Rak, Mauriello, Calcaterra (3), Ferrante (2), Barberini (2), Boezi, Pisa, Fratarcangeli, Droghini, Trezza. Leoni. All.Mammarella

RN AUDITORE CROTONE: Ruggiero, Chiodo (1), Amatruda (1), Zovko, Candigliota, Tkac, Giacoppo (3), Spadafora, Lapenna (4), Privitera (2), Abela, Caliogna, Palermo. All. F. Arcuri