Nave Humanity sottoposta a fermo dopo sbarco in porto Crotone: avrebbe ostacolato i libici

La Humanity 1 della ong tedesca Humanity Sos è stata sottoposta a fermo amministrativo nel porto di Crotone per venti giorni perché avrebbe ostacolato le operazioni di soccorso della Guardia costiera libica. Il provvedimento è stato notificato ieri dopo l'attracco della nave al porto di Crotone dove sono sbarcate 200 persone che Humanity 1 aveva soccorso in diversi interventi.

In base alle nuove norme sull'immigrazione che regolano soprattutto gli interventi della ong questo comportamento avrebbe ostacolato il soccorso e messo in pericolo le vite umane e per questo, nonostante la Humanity 1 abbia salvato tutto i migranti portandoli in in porto sicuro, è stato disposto il fermo amministrativo.