Polizia locale, stretta ai furbetti della sosta vietata e a chi non rispetta gli stalli dei disabili

Polizia locale in azione a piazza Duomo. Non tutti, infatti, hanno ancora compreso (o, più semplicemente, fanno finta di non averlo compreso) che lo spiazzo antistante la Basilica Cattedrale è stato definitivamente destinato tempo fa a ruolo di "piazza" dall'amministrazione comunale, con l'introduzione del divieto di sosta permanente. Una decisione "ampiamente apprezzata dai cittadini" ricorda una nota del portavoce del sindaco. Tuttavia, permangono sacche di resistenza da parte di chi continua a parcheggiare ai lati ed al centro della piazza.

Per questo motivo, nella mattinata di oggi, domenica 3 dicembre, sono, ancora una volta, entrati in azione gli agenti di polizia locale per sanzionare gli indisciplinati. I controlli (nella foto) sono stati estesi alla vicina piazza Umberto I dove è stato sanzionato un automobilista che aveva parcheggiato sullo spazio riservato a i portatori di disabilità. Il "servizio - ricorda la nota del portavoce - è svolto con costanza da parte degli uomini del Comando nel rispetto del bene comune e della vivibilità cittadina"..