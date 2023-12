Cutro, costituito in seno al Consiglio comunale il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia

"La decisione, maturata nel corso delle ultime settimane, altro non è che la formalizzazione di un dato di fatto". E' quanto si legge in una nota di Fratelli d'Italia che annuncia la costituzione del gruppo consiliare del partito della premier Giorgia Meloni in seno al Consiglio comunale di Cutro. Ne fanno parte i consilgieri comunali Damiano Aiello, Rocco Curcio ed Elisabetta Parrotta già iscritti a Fratelli d'Italia.

La decisione è stata assunta di concerto con il il referente cittadino Tommaso Mancuso ed il coordinatore provinciale Michele De Simone. "I tre consiglieri comunali non hanno mai nascosto la loro appartenenza al partito della Meloni e sono ormai organici all'organigramma provinciale" prosegue la nota. Oggi "la costituzione di un gruppo ufficiale garantirà un maggior raccordo con i rappresentanti istituzionali regionali e nazionali di Fratelli".