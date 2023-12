Capodanno Rai, il Comune paga la sistemazione della piazza: circa 55mila euro di lavori

Ammontano a circa 55mila euro i lavori di sistemazione di piazza Pitagora per ospitare L'anno che verrà, il megashow del 31 dicembre organizzato dalla Rai e condotto da Amadeus. L'intervento, che prevede il livellamento della piazza con l'asportazione delle aiuole centrali e l'innalzamento del selciato stradale all'altezza delle rotonde, rientra nelle linee di indirizzo dettate dalla giunta comunale per l’attuazione di Natale al centro 2023, il cartellone di eventi proposto per le imminenti festività.