Violenze sulla compagna, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 40enne crotonese

Personale della Squadra mobile della Questura di Crotone ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettroniconei confronti di un crotonese indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni a danno della ex compagna.

Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica, è stato adottato all’esito di approfondimenti effettuati dall’ufficio investigativo, dopo che la donna si era portata al pronto soccorso del San Giovanni di Dio a seguito di percosse ricevute dall’ex compagno, al culmine di una lite domestica.