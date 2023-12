Capodanno Rai, modifiche alla viabilità dall'11 dicembre al 6 gennaio in Centro

1) inversione del senso di marcia in via Monsignor Pietro Raimondi, con istituzione del senso unico in direzione piazza Duomo e corso Vittorio Emanuele dalle ore 7.00 dell'11 dicembre 2023 fino alle ore 07.00 del 6 gennaio 2024;



2) divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 4.00 dell'11 dicembre 2023 alle ore 7.00 del 6 gennaio 2024, in piazza Pitagora, via Silvio Messinetti, via Nuova Poggioreale (da piazza Pitagora a via Antonio Daniele), viale Regina Margherita (da piazza Pitagora a rotatoria via Ruffo e traversa Regina Margherita), via Cutro (da via Louis Braille a piazza Pitagora) e via Mario Nicoletta (da viale Regina Margherita a via Louis Braille).