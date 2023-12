Verde pubblico, in corso interventi sulle aiuole, Cretella: non ci fermiamo più

"L'aumento esponenziale degli operai del verde, l'acquisto di mezzi e strumenti, l'appostamento di misure economiche stabili, la parziale esternalizzazione dei servizi manutentivi - prosegue Cretella - sono misure che oggi ci consentono di operare in maniera ordinaria, come in una normale città", con "un preciso impegno: non fermarci più".