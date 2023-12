I 60 anni della Gerardo Sacco, premio di Unindustria e Confindustria Crotone

CROTONE - “Gerardo Sacco è un figlio di Calabria che ha conquistato una dimensione enorme nel mondo. Un esempio per fare capire ai giovani che si può restare a fare impresa in Calabria aldilà di sussidi e contributi pubblici. Dobbiamo essere orgogliosi di essere della stessa terra di Gerardo Sacco”. In questo modo il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, ha spiegato il premio consegnato insieme a Confindustria Crotone al maestro Gerardo Sacco per celebrare i 60anni di attività dell'azienda orafa.La cerimonia, svolta il 6 dicembre nella sede di Confindustria Crotone, è stata aperta dal padrone di casa, il presidente Mario Spanò che ha evidenziato: “Premiare un nostro associato la cui azienda compie 60 anni è per noi una enorme soddisfazione. Il maestro Sacco coniuga il mondo artigianale a quello industriale e, negli anni, ha saputo collocarsi in un contesto nuovo e diverso perché è una persona che vede oltre e crea opere che resteranno in eterno e continuano a farci sognare”. Alessandro Cuomo, presidente della Piccola industria di Confindustria Crotone, ha sottolineato la disponibilità di Gerardo Sacco di trasmettere il suo sapere ai giovani attraverso i 'Pmi day': “I ragazzi – ha detto Cuomo - sono stati coinvolti dalla passione di Gerardo Sacco per il proprio territorio, ha fatto capire il valore delle idee che c'è dietro l'utilizzo di ogni macchina anche quelle digitali”. Aldo Ferrara ha ribadito che il riconoscimento assegnato a Sacco è “un tributo doveroso ad una storia imprenditoriale fatta con grandi sacrifici”.

“Io devo smitizzare la figura di Gerardo Sacco – ha detto il maestro orafo iniziando il suo intervento -. Io ho sempre detto che senza mia figlia Viviana i 60 anni ce li saremmo sognati. Io ho avuto successo lavorando per le donne, ma ce ne sono tre di donne meravigliose che mi hanno permesso di arrivare questi tragiardi: mia mamma, che rappresenta le mie radici ed a cui devo tanto perché a me che ho la quinta elementare ha insegnato il rispetto; poi c'è mia moglie che è sempre con me anche dopo la sua morte avvenuta troppo presto, lei è la mia musa ispiratrice; poi mia figlia che ha preso in mano l'azienda e mi ha permesso di dedicarmi solo alla mia arte dimostrandomi che anche nell' economia c'è arte. Le donne sono essenziali perché io creo per loro ma senza le mie donne non sarei nessuno”.

Sacco si è detto particolarmente felice del premio Tradizione e innovazione: “A me piace sognare e sognando si fanno cose meravigliose. Il premio è un riconoscimento importante per uno che viene da banco di artigiano”. Infine, Sacco ha voluito ricordare il suo grande amico Franco Zeffirelli che “mi ha proiettato nel mondo e mi ha invogliato in sfide sempre più grandi”. Alla cerimonia di premiazione ha preso parte anche il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce.