Nascondeva un chilo di eroina nell'officina: arrestato un crotonese

CROTONE - Un kg di eroina nascosta nell'officina. L'hanno trovata gli agenti della Squadra mobile di Crotone nel corso di un controllo svolto nel quartiere 300 alloggi in possesso di un crotonese di 55 anno che è stato arrestato per il reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. La Squadra Mobile con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga della Questura di Vibo Valentia, hanno proceduto al controllo di un locale adibito ad officina, in uso ad un soggetto noto per i suoi precedenti in materia di stupefacenti. Grazie anche al fiuto del cane antidroga “Digos”, è stato possibile rinvenire due panetti, abilmente occultati, avvolti con nastro adesivo, contenenti 1 kg circa di sostanza stupefacente del tipo eroina. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e l'uomo è stato arrestato ed associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.