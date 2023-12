Bonifica cic scuola San Francesco, sopralluogo del commissario Errigo

Il commissario straordinario per la bonifica del sito d'interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara Sin, generale Emilio Errigo ha fatto visita al cantiere di bonifica dell'ex scuola San Francesco, in occasione dei prelievi in contraddittorio per il collaudo dei primi lotti di scavo già completati.

L'opera rappresenta la prima bonifica di aree pubbliche interessate dalla presenza del Conglomerato Idraulico Catalizzato (Cic) e ricade nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Crotone, Cassano e Cerchiara.

L'intervento finanziato dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per complessivi 12 milioni di euro, rappresenta l'opera più consistente appaltata dal Comune di Crotone e presenta una complessità elevata data la presenza di rifiuti speciali interrati per circa 39mila tonnellate.

Alla visita ha partecipato l'assessore all'ambiente Angela Maria De Renzo, il funzionario Danilo Pace che dirige i lavori e i tecnici Arpacal che stanno fornendo un prezioso supporto per la bonifica di questa area.