Capodanno Rai, Alecci: "uno spazio per gli artisti calabresi affinché non sia fine a se stesso"

"Il rilancio di Crotone e della Calabria passano certamente anche attraverso operazioni di visibilità come quella del Capodanno Rai, ma occorre fare in modo che queste operazioni non rimangano operazioni fine a se stesse, che rischiano di veder concludere il proprio effetto nel giro di pochi giorni o settimane". Il consigliere regionale Ernesto Francesco Alecci rispolvera il vecchio ma sempre attuale detto "Passato il santo, passata la festa” per invitare il Comune e la Regione a sfruttare "al meglio" questa "occasione".

"Più che la location osserva Alecci - ciò che rimane più impresso sono certamente le performance dei conduttori e degli artisti, che si alternano sul palco. Proprio per questo motivo, rivolgo un invito al presidente Occhiuto e alla Giunta ad interloquire con la Rai e individuare uno spazio per far esibire alcuni musicisti e cantanti calabresi sul palco in diretta nazionale". Sarebbe "un modo per promuovere la nostra cultura e le nostre tradizioni artistiche".