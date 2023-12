Presentati a Roma gli investimenti del piano industriale Ferrovie in Calabria: oltre 13 miliardi di euro, la certezza che la galleria di Cutro non è più un problema per l'elettrificazione, l’avvio, nel 2024, di un intercity ibrido tra Reggio e Taranto. "Si passa dagli annunci ai fatti" dice Occhiuto, ma la realtà è un'altra: per chi parte verso Nord, si va in bus fino a Sibari.