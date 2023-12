Pnrr, il cantiere del nuovo asilo di via Pirandello impatta su un sito archeologico

Al Comune sostengono vagamente che quei resti sarebbero di una masseria dei primi decenni del secolo scorso. Fonti vicine alla Soprintendenza parlano invece di frequentazioni magnogreche. E non sarebbe una novità dal momento che quei resti si trovano in una delle aree a più alta valenza archeologica della città. Anche questa volta però, come per il teatro Comunale, c'è di mezzo un'opera pubblica...