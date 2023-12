Traversa Regina Margherita, Amadeus ha fatto il miracolo, la buca è stata riparata

Nel giro di pochi giorni, il Comune ha provveduto a riparare la buca che da mesi minacciava l'incolumità dei passanti sul marciapiede del palazzo dei ferrovieri, alla prima traversa Regina Margherita. Un intervento tempestivo, come si conviene ad una città saggiamente amministrata, ma che non vorremmo fosse legato al Capodanno Rai, evento per il quale si prevede l'afflusso a Crotone di diverse migliaia di persone dalla Calabria e dalle regioni confinanti. Siamo, infatti, nei pressi di piazza Pitagora, il luogo deputato ad ospitare lo show della televisione di Stato, le cui quinte occuperanno le aree adiacenti al centro cittadino, peraltro a pochi passi dalla palestra del liceo Pitagora, i cui locali dovrebbero rientrare tra quelli di supporto logistico alla manifestazione. E quella buca era lì dalla scorsa estate. Mesi fa era anche transennata per evitare spiacevoli incidenti alle persone ed aggravi di cassa per il Comune sotto forma di debiti fuori bilancio. Poi, il nastro biancorosso è sparito e le mattonelle divelte sono rimaste fuori posto. Fino a martedì scorso, quando Amadeus ha fatto il miracolo.