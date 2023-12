Sanità, Cirò Marina, aggregazioni di medici di base per snellire il pronto soccorso

I medici di base in una sede unica per garantire una migliore continuità assistenziale fino a dodici ore. Due aggregazioni funzionali territoriali (Aft) in sede unica hanno aperto i battenti da pochi giorni a Cirò Marina. Si tratta della Aft Futura in via Chieti 3 e della Aft Ipga ubicata al civico 23 di via Roma. Servono ad evitare il ricorso al pronto soccorso nei casi che possono essere risolti in ambulatorio...

