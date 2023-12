FOTOGALLERY - Crotone-Juve Stabia, 1-1 deciso dall'arbitro

CROTONE 1

JUVE STABIA 1

MARCATORI: 10’pt Candellone (J) su rigore, 30’pt Tumminello (C)

CROTONE: D’Alterio; Leo, Loiacono, Papini (1’st Bove; 47’st Pannitteri); Tribuzzi, Petriccione, Vinicius, D’Ursi (36’st Bruzzaniti), Giron (36’st Crialese); Gomez, Tumminello. A disp.: Branduani, Lucano, Spaltro, Gigliotti, Jurcec, Giannotti, Vuthaj, Schirò, Cantisani, Rojas, Felippe. All. Zauli

JUVE STABIA: Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich, Mignanelli; Erradi (22’st Bentivegna; 47’st Folino), Leone (14’st Baldi), Buglio; Romeo, Candellone, Meli. A disp.: Esposito, Signorini, D’Amore, La Rosa, Vimercati, Guarracino, Marranzino, Maselli, Ruggiero, Gerbo, Rovaglia. All. Pagliuca

ARBITRO: Lovison di Padova

AMMONITI: Papini (C), Tumminello (C), Bruzzaniti (C), Leone (J), Tribuzzi (C)

ESPULSI: 41’st Meli (J) per doppia ammonizione

SPETTATORI: 4.115