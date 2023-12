VIDEO - A Roccabernarda Albero di Natale Solidale da guinnes, è alto 28 metri

ROCCABERNARDA - Una piazza stracolma di gente ha accolto con meraviglia ed un lungo applauso l'accensione di un albero di Natale davvero eccezionale per la sua altezza: oltre 28 metri. Si tratta dell’Albero solidale, marchio dell’associazione Gioia guidata da Dina Astorino, che è giunto alla sua seconda edizione. L'iniziativa è inserita nel cartellone “Accendiamo il Natale” organizzata dall’associazione Rocca Nova guidata dal presidente Antonio Pitaro, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Roccabernarda, guidata dal sindaco Luigi Foresta. Si tratta di un albero della solidarietà in quanto l'associazione Rocca Nova ha voluto dedicare, attraverso la presenza del maestoso albero luminoso, una raccolta fondi per l'associazione Thalassemici di Crotone.

Dopo il record di Cotronei del 2021 con 27,20 metri di altezza, la maestosa struttura che illumina il cielo dell’intero marchesato, quest’anno lotta per il primato nazionale con i suoi 28 metri di luci e colori, concorrendo di merito nella speciale classifica dei guinness dei primati. Sapori, musica e tradizioni sono stati i protagonisti della splendida serata dell’Immacolata: tanta gente giunta anche dai paesi limitrofi ha affollato dalle prime ore del pomeriggio il centro storico del comune rocchisano. L'albero resterà al centro della piazza fino al 7 gennaio prossimo.