Mesoraca, continui maltrattamenti alla compagna: disposto divieto avvicinamento

MESORACA - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna. E' questa la misura eseguita dai carabinieri della stazione di Mesoraca a carico di un 46enne del posto, raggiunto dalla disposizione del gip di Crotone per gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di maltrattamenti contro familiari. La denuncia della convivente e gli immediati accertamenti condotti dai Carabinieri hanno permesso di fornire un quadro inequivocabile della vicenda alla Procura della Repubblica che si è subito attivata al fine di apprestare una tutela alle persone offese. La continua e costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri sui fenomeni di violenza nei confronti di fasce deboli ed in particolari di donne e anziani, trova quotidiano riscontro nelle attività di prevenzione e repressione, quali denunce e conseguenti richieste di misure. Anche questa volta la sinergia tra i Carabinieri, la Procura della Repubblica e GIP di Crotone hanno permesso di scrivere la parola fine all’ennesima triste storia.