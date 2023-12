Crotone, 'Crosshospital' un giro in moto per portare il sorriso ai piccoli pazienti

'Crosshospital' è il progetto organizzato dalla siciliana MotorLife, insieme all’associazione Insieme per Te che, per la prima volta in un ospedale calabrese, propone l' attività di moto terapia dedicata ai piccoli pazienti del reparto di pediatria. Proprio nell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, nella mattina dell’11 dicembre una grande e snella moto, elettrica e sanificata, ha fatto ingresso al secondo piano del nasocomio cittadino, per la gioia dei bambini ma anche di tutto il personale sanitario che ha voluto provare l’ebbrezza del giro in moto.

Presenti all’apertura delle attività in reparto Rosario Farruggia, presidente di MotorLife, Nadia Maugeri, presidente di Insieme per Te, la direttrice del reparto di pediatria, Stefania Zampogna, il neo insediato direttore sanitario dell’Asp di Crotone Pasquale Mesiti ed il personale medico sanitario.

“Questo progetto dalla Sicilia arriva per la prima volta in un ospedale calabrese – spiega Farruggia - e vuole allontanare quel senso di dolore che spesso si prova nei reparti e portare solo allegria. E’ inusuale vedere una moto in una corsia di ospedale, però il risultato è meraviglioso. La felicità dei genitori e dei bambini è meravigliosa – precisa il presidente -. E’ per noi un orgoglio immenso e speriamo che questo progetto possa arrivare in tutti gli ospedali calabresi con un unico obiettivo, portare quanti più sorrisi ai bambini”. Entusiasta anche la direttrice Zampogna, ricordando che “questo è un momento particolare perché si avvicinano le festività natalizie – dice - e i bambini degenti hanno necessità di sentire il calore e momenti di gioia e poi ci sembrava un attività sensibile anche nei confronti delle famiglie perché una struttura ospedaliera deve essere proiettata verso quel processo di umanizzazione a cui il nostro reparto tiene particolarmente”.

Soddisfatta anche Nadia Maugeri che rappresenta le mamme di Insieme per Te “passate per tante volte in questo reparto – spiega - e sappiamo quanto è cara l’importanza di questo sorriso che serve a noi ma soprattutto ai nostri bambini, per poter staccare dalla routine e poter rigenerare le forze. Non è solo un semplice giro in moto infatti ma è rigenerarsi”.