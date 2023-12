VIDEO e FOTO - Capodanno Rai, iniziato il montaggio del palco in piazza Pitagora

Lunedì 11 dicembre 2023 sono iniziate dalle ore 7:00 le attività di montaggio del palco e delle attrezzature per lo spettacolo del Capodanno di Rai 1 "L'Anno che verrà". Attività che hanno creato molta curiosità nelle persone che hanno seguito le varie fasi dall'arrivo dei mezzi pesanti all'inizio dle montaggio. Serviranno tre giorni per completare l'armatura del palcoscenico. Poi toccherà al montaggio delle scenografia e delle attrezzature del back stage.

In vista dell’evento “L’anno che verrà” che sarà trasmesso in diretta Rai e dell’arrivo dei primi mezzi in città , l'amministrazione comunale ha comunicato i nuovi provvedimenti per la viabilità, soggetti a variazione in base alle prossime evoluzioni. Per questo è stato disposto Verrà pertanto disposto a partire dalle 8.30 di lunedì 11 dicembre il blocco degli automezzi in tale direzione, in corrispondenza dell'incrocio Largo Gaele Covelli/viale Regina Margherita (zona Starbene). Il passaggio pedonale nel tratto interessato non subirà nessuna modifica mentre sarà soppressa fino a nuova comunicazione la fermata degli autobus in piazza Pitagora.

Sono stati inoltre definiti dei percorsi alternativi in auto per raggiungere via Nuova Poggioreale, via Mario Nicoletta e il centro storico: da via Nuova Poggioreale percorrere via C. Crea, corso Giuseppe Mazzini, via Vittorio Veneto, via Roma, via Luigi Settino, via Francesco Sculco, via Luigi Pantusa. Dal lungomare percorrere viale Regina Margherita direzione via Cristoforo Colombo o in alternativa via Miscello da Ripe. Dal centro storico percorrere via C. Crea, corso Giuseppe Mazzini, via Vittorio Veneto, via Roma, via Luigi Settino, via Francesco Sculco, via Luigi Pantusa, corso Messinetti, piazza Duomo. Chi, in auto, volesse raggiungere a piedi i Portici, Piazza Pitagora ed il tratto iniziale di via Mario Nicoletta potrà tranquillamente parcheggiare al piazzale Nettuno, su via Miscello da Ripe e lungo viale Regina Margherita direzione viale Cristoforo Colombo.

Su tutta la zona interessata dalle attività di montaggio del palco e delle attrezzature è vigente una specifica ordinanza di divieto di sosta. Ordinanza che, in virtù del procedere dei lavori potrebbe essere modificate con una serie di eliminazione dei divieti non più necessari per creare minori disagi possibili al traffico veicolare, ai residenti e agli operatori commerciali.