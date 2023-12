Castagnino Store, in via Veneto un “pensiero” di qualità ed identità

Natale, tempo del ritrovarsi, tempo di sorrisi, tempo di vetrine. Tempo di….ma non c’è mai tempo. Tutto di fretta e ci si riduce sempre all’ultimo momento per un pensiero gentile da dedicare alle persone alle quali vogliamo più bene ma anche a coloro con i quali intratteniamo rapporti solo per questioni lavorative.

Dall’Azienda all’Idea

Ed allora ecco un breve viaggio tra i prodotti del Gruppo Castagnino. Una società di produzione e commercializzazione di prodotti agroalimentari biologici, naturali e salutari di qualità. Un brand che quotidianamente si confronta con l’evolversi dei tempi trasformandosi da azienda agricola con prodotti a “Km 0” in un vero e proprio marchio ormai conosciuto sia in Italia che all’estero, grazie alla presenza dei prodotti del gruppo ad esempio negli stand della fiera internazionale “Macfrut” nella quale numerosi sono stati gli attestati di fiducia nei confronti di un prodotto che, assaggiato, fa vivere al palato un’autentica food experience tutta calabrese dai chiari sapori del nostro “Marchesato”. Infatti tanti sono stati gli investimenti sul territorio puntando sulla filiera tra le mura amiche, coltivando e trasformando i prodotti in casa.

Parliamo di Qualità

Negli anni sebbene tante cose siano cambiate, una cosa non è mai cambiata: il desiderio di guardare sempre avanti, senza distrazioni, perseguendo un unico ed autentico obiettivo: Il target scelto dall’azienda non può prescindere dall’essenza “verace” del risultato. Le diverse miscele di prodotti proposte, melagrana, mirtillo, agrumi ecc. a frutto singolo o miscelati tra loro, sono rigorosamente biologici e privi di conservanti e addensanti e coloranti vari e su circa l’80% della produzione abbracciano la fascia “no sugar” e “Gluten free” in pratica senza zuccheri aggiunti e senza glutine.

Il Regalo di Natale, l’Identità

Ed allora perché per Natale non pensare ad un prodotto che esprima l’identità propria della nostra terra, un prodotto veramente a “Km0”, un prodotto che, adeguatamente apprezzato si trasformi da regalo ad input per supportare le aziende del nostro territorio e tra queste il Gruppo Castagnino è quello che maggiormente affonda le radici è proprio il caso di dire nella nostra terra. A guidarci nella galleria dei prodotti che ornano in bellissimi cesti lo Store di via Vittorio Veneto 152 a Crotone, è Giuseppe Castagnino, giovane imprenditore e CEO dell’omonimo brand. “Desidero sottolineare- esordisce Castagnino -che il nostro core business rimane il frutto fresco, melograno principalmente ma anche altri frutti, passando per il mirtillo in tutte le sue sfaccettature fino ad arrivare agli agrumi 100% calabresi”. “Il messaggio che desidero far arrivare è che il prodotto calabrese se adeguatamente promosso ed apprezzato, ed il regalo di Natale può essere veramente un modo, forse il più importante per far si che questo accada, può rilanciare l’economia del nostro territorio fatto di tante famiglie come la nostra che quotidianamente affondano le mani nella terra per tirar fuori frutti e prodotti bellissimi e buonissimi”. “Quindi vi aspettiamo numerosi presso il nostro store di via Vittorio Veneto per un regalo di Natale da donare ai vostri affetti più cari, veramente “Made in Calabria”.

Castagnino Italia Store

Via Vittorio Veneto 152 – Crotone

Tel. 393 8904620