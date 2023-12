Il sito archeologico Bper deve tornare fruibile, ma sindaco e vice si rimpallano

CROTONE - L’ordinanza è pronta da diverso tempo e non attende che di essere notificata. Raccontano che il sindaco prema per il via libera immediato, ma il suo vice Sandro Cretella sembra inviti alla cautela e nelle vesti di responsabile dell’Avvocatura (una delle tante deleghe assessorili che Voce gli ha assegnato) nonché egli stesso legale, vorrebbe ulteriormente approfondire il fascicolo: il destinatario del provvedimento non è uno qualunque, si tratta della Bper e la posta in gioco è alta. Si tratta del sito archeologico sotto gli uffici di via Panella, che l’istituto di credito non ha mai voluto, in un modo o nell’altro, cedere al pubblico, per via del parcheggio privato seminterrato per le autovetture di servizio ricavato nel porticato che doveva invece garantire l’accesso ai reperti.

