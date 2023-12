Rocco, crotonese sulla Humanity 1 che tira fuori dall'acqua uomini, donne e bimbi

“Senza di noi lì muoiono tutti. Parliamo di vite umane non di transumanza come ha detto qualcuno”. Rocco Aiello, 52 anni, origini crotonesi, è uno dei componenti dell'equipaggio della Humanity 1, la nave della Ong tedesca Sos Humanity che nei giorni scorsi ha sbarcato al porto di Crotone 200 persone soccorse in mare tra la Libia e Malta. Persone in fuga dai loro Paesi, persone che non volevano stare in Libia. Rocco è sempre vissuto a Paola dove si è formato in ambito marittimo e marino ed anche come istruttore subacqueo e volontario di Croce Rossa Italiana. Ha lavorato nell'accoglienza dei migranti. Proprio in questa occasione, nel 2017 a Vibo Valentia incontra il mondo delle Organizzazioni non governative.