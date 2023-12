Una canzone per Davide, l'amico Andrea gliela canta al capezzale (ascolta il brano)

“Anche nel buio so ascoltarti/ lo sapevi che, con una dieci sugli spalti /anche se Piazza Grande è un po distante/ corro su strade che portano ad un goal, la curva grida il mio nome/ ti giuro che saprò tornarci, dall’altra parte come stai”. È lo struggente ritornello di "Deiva", canzone che Andrea Gallo, cantante di origini crotonese, ha scritto per l'amico Davide Ferrerio, il giovane bolognese ridotto in fin di vita a causa di una brutale aggressione subita proprio a Crotone l'11 agosto del 2022 per un tragico scambio di persona. Aggressione per la quale è stato condannato a 20 anni e 4 mesi di carcere Nicolò Passalacqua.

Andrea Gallo e Davide Ferrerio sono amici d'infanzia. Tra loro c'è un feeling fortissimo e per questo Andrea, istruttore di Padel, con grande passione per il canto ha composto una canzone che si intitola “Deiva” il soprannome con cui tutti gli amici ed i familiari chiamano Davide. Ed è proprio Davide il protagonista del brano. E' il giovane bolognese, ha immaginato Andrea Gallo scrivendo il testo, che si rivolge alla famiglia, agli amici ed anche al suo aggressore.

Domenica 10 dicembre Andrea è andato a farl sentire il brano a Davide cantandolo vicino al letto di ospedale dove il suo amico è ricoverato in coma da oltre un anno. Gli ha sussurrato i versi della canzone e Davide è sembrato ascoltarla con emozione. Vicino a lui il fratello Alessandro la mamma Giusy e il papà Massimiliano ma anche un persona molto legata a Davide: il Cardinale di Bologna, Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei che espresso parole di elogio per il messaggio contenuto nella canzone: la speranza. “Canzone bella, profonda con quella grande domanda: come si sta dall'altra parte? - dice il cardinale Zuppi -. C'è una coniugazione profonda che è la preghiera per chi crede e quel linguaggio di amore che ci unisce e la bellezza della musica e delle parole. Quando ci troviamo di fronte al mare pensiamo che la vita sia finita e così il male diventa più forte. Dobbiamo continuare a combattere e la famiglia di Davide lo fa con la presenza, la vicinanza, l'affetto. Con il continuare a parlargli”.

La famiglia Ferrerio si è commossa. “E' stato un momento toccante – ha detto Andrea Gallo - aver cantato la canzone a Davide, Anche in quel momento ho sentito che lui mi ha lasciato qualcosa, mi ha arricchito a livello umano. Davide è ragazzo forte e buono”. Andrea, conosce benissimo Davide, è cresciuto con lui durante le tanti estati trascorse a Crotone da quando sono nati allo stabilimento “Lido Azzurro”. Quella maledetta sera dell'11 agosto 2022 Andrea aspettava Davide per andare a mangiare una pizza come era avvenuto la sera prima; quella sera però Davide tardava e non arrivò all'appuntamento. In questo anno senza poter stare vicino a Davide, Andrea ha sentito il bisogno di scrivere una canzone, una musica, sua grande passione coltivata da anni (è autore e compositore iscritto alla SIAE con il nome d'arte Bush). Questo brano ha un sapore diverso è un brano che è un augurio, una speranza: quella che Davide possa ritornare a passare le estati con la sua famiglia e con Andrea. Nel testo della canzone è proprio Davide che dice: “riprenderò gli esami che io non ho dato e poi concluderò un discorso che non è finito”. La canzone prosegue con due versi cantati al suo aggressore “Certo fa freddo stare nel silenzio di una stanza, hai molto tempo per parlare di una lunga corsa, per te ho lasciato un estate che riprenderò a pieno”. Sono queste le parole che Andrea desidera che si avverino: lui, come tutti noi, aspetta la ripresa ed è convinto che Davide ce la farà e ritornerà in un'estate che ha solo momentaneamente lasciato in sospeso. (ASCOLTA IL BRANO)

DEIVA

Dormo felice e aspetto che sia domani

riposo ancora un attimo non mi svegliare

a volte non capisco perché si piange,

ho ancora nella tasca tutti i miei sogni.

sabato sera torno presto non ti preoccupare,

mi vesto bene con le scarpe che mi ha dato Ale

sulla mia pelle sento solo profumo che valorizza

la mia persona e la mia vita che adesso è un po’ a terra

e se qualcuno lo capisse che ho solo 20 anni,

lo porterei con me per dirgli che non è un male

che non c’è niente di male, anche se a volte fa male Anche nel buio so ascoltarti

lo sapevi che, con una dieci sugli spalti

anche se Piazza Grande è un po distante

corro su strade che portano ad un goal, la curva grida il mio nome

ti giuro che saprò tornarci, dall’altra parte come stai Scendo per un saluto giù al primo piano

c’è un lungo viaggio in macchina mi sta aspettando

riprenderò gli esami che io non ho dato

e poi concluderò un discorso che non ho finito

Certo fa freddo stare nel silenzio di una stanza

hai molto tempo per parlare di una lunga corsa

scusami sono un po’ di fretta passerò da casa

per te ho lasciato un’estate, che riprenderò a pieno



Quanto costa questo dono di essere più fragili

del tempo che mi hai tolto resta

questo cuore in petto batte forte

mi fa luce perché può ascoltarti