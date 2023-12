Nuoto Master, Enzo Foglia conquista due medaglie d'oro ai campionati Italiani di Torino

Enzo Foglia in 9 anni di competizioni ha vinto 25 medaglie d'oro, due argenti ed un bronzo ai Campionati Italiani in vasca lunga corredati da 4 record italiani + 1 in staffetta.Ha ottenuto il primato italiano ne i 100 rana ed i 100 misti in vasca corta ed i 50 e 100 rana in vasca lunga nella categoria master 65 .Nel 2021 ma nella classifica stilata dalla Fina è risultato il primo in Europa e quarto al mondo nella gara 200 rana ed il terzo in Europa nei 100.Ai Campionati Europei di Roma nel 2022 medaglia di bronzo nella gara 50 rana. Da anni figura nella top ten mondiale FINA in tutte le specialita’