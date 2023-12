Serie C, squalifiche pesanti per il Crotone dopo la gara con la Juve Stabia

Oltre al danno la beffa. Dopo aver subito l'assurdo arbitraggio del signor Lovison di Padova che ha annullato un gol regolarissimo al Crotone chiedendo anche scusa a fine gara al tecnico Zauli, sui rossoblu calabresi si abbatte anche la mannaia del giudice sportivo che, proprio in base ai referti del direttore di gara ha squalificato per due giornate il tecnico Lamberto Zauli ed inibito per sei mesi il direttore generale Raffaele Vrenna e per una settimana il presidente Gianni Vrenna.

Secondo il referto del giudice sportivo l'inibizione per Gianni Vrenna è motivata "per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, dopo l’annullamento di un gol, accedeva sul terreno di gioco, pur non essendo iscritto in distinta, e interloquiva con l’Arbitro". Più pesante la squalifica fino al 12 giugno 2024 del direttore generale Raffaele Vrenna. Nel referto è spiegato che l'inibizione è stata inflitta “per avere, al termine del primo tempo, fatto accesso nella zona antistante gli spogliatoi, pur non essendo iscritto in distinta e per aver aggredito, colpendolo con un pugno al volto, l’Allenatore dei portieri avversario, Sig. Petrazzuolo Amedeo. La situazione rientrava nella normalità solo grazie all’intervento degli steward e degli Agenti della Digos".

A Zauli, invece, la squalifica di due giornate è stata inflitta "per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, tenuto una condotta violenta nei confronti del tesserato avversario Petrazzuolo Amodeo in quanto lo spingeva di spalle determinando, con tale condotta, un parapiglia tra i tesserati delle squadre avversarie e la reazione del Petrazzuolo". Anche per Petrazzuolo è scattata la squalifica fino al 12 aprile 2024 “per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, tenuto una condotta violenta nei confronti del tesserato avversario Sig. Zizza Antonio in quanto, dopo essere stato colpito con pugno al volto dal sig. Vrenna Raffaele, reagiva colpendo con un pugno al volto il Sig. Zizza Antonio. La situazione rientrava nella normalità solo grazie all’intervento degli steward e degli Agenti della Digos”.

Se da una parte le squalifiche sono legittime considerata la condotta violenta descritta nei referti, dall'altra è paradossale che nessuna 'punizione' sia stata decisa dall'Aia per l'arbitro la cui direzione di gara è stata pessima sotto ogni aspetto. Anzi il signor Lovison è stato designato per una partita dei quarti di finale di Coppa Italia tra Avellino e Lucchese.