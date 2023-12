La festa dei popoli riunisce le varie culture nella piazza di Cirò Marina

CIRO' MARINA - La Provincia di Crotone, nell’ambito del progetto SAI (sistema di accoglienza e integrazione) in collaborazione con gli enti attuatori, Agorà Kroton Prociv Arci Isola di Capo Rizzuto, Baobab, Kroton Community, Orizzonti Nuovi organizza la “Festa dei Popoli - anno 2023”. L’evento si terrà giorno 16 Dicembre 2023 a Cirò Marina, uno dei tre Comuni –oltre a Crotone e Isola di Capo Rizzuto- che ha aderito alla proposta progettuale presentata dall’amministrazione provinciale e dove insistono alcune delle strutture di accoglienza a favore di richiedenti asilo e rifugiati, uomini, donne e bambini.

"L'obiettivo del consueto appuntamento della “Festa dei popoli” - si legge in una nota a firma del presidente Sergio Ferrari - è contribuire allo sviluppo di una cultura dell'accoglienza attraverso un linguaggio unico, veicolando valori e riuscendo a costruireuna società multietnica. Si porterà in piazza Diaz la testimonianza diretta di uno dei beneficiari su cos’è essere rifugiato oggi, come il lavoro nel SAI può aiutare a trasformare il percorso migratorio in una nuova vita, e le testimonianze di altri beneficiari che si racconteranno attraverso l’arte e la scrittura".