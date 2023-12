Settore B tappezzato con le foto di Faga per ricordare al comune di intitolargli l'impianto

CROTONE - Mantenere la promessa di intitolare a Giuseppe Faga l'impianto sportivo del Settore B. Questo è il messaggio che trasmettono le decine di fotografie del compianti Giuseppe Faga con le quali sono state tappezzate le mura esterne dell'impianto sportivo dove è in corso la ristrutturazione. Alla morte di Faga, avvenuta il 22 settembre del 2013, fu unanime il riconoscimento dei meriti di una persona che aveva sacrificato la propria vita per lo sport raccogliendo dalla strada centinaia di ragazzini ed avviandoli al calcio proprio su quel campo di gioco in via Gioacchino da Fiore. Un'attività fatta senza scopo di lucro, senza alcun aiuto e rivolta soprattutto ai giovani più disagiati. Proprio per questo nel 2021 la giunta comunale presieduta dal sindaco Vincenzo Voce ha fatto sua la proposta dell’assessore allo Sport Luca Bossi di intitolare a Giuseppe Faga il Settore B tanto che, nonostante non ci fosse stata una intitolazione ufficiale, l'impianto aveva già preso la denominazione di stadio 'Giuseppe Faga'. Per una intitolazione ufficiale, però, come prevede la legge bisogna attendere almeno 10 anni dalla morte della persona a cui si vuole dedicare una via o un luogo. I dieci anni dalla scomparsa di Giuseppe Faga sono trascorsi da qualche mese e così uno dei suoi allievi più affezionati, Luca Alfì, ha pensato bene di ricordare quella promessa appiccicando le foto del compianto 'mister Faga' sia nei pressi del Comune di Crotone che su porte e mura dell'impianto. Ora tocca alla commissione per la toponomastica valutare quella proposta del 2021 ed avviare e concludere l'iter per intitolare il settore B a Giuseppe Faga