(VIDEO) Le telecronache in latino del Filolao approdano sugli schermi della Rai

CROTONE - Hanno ricevuto anche i complimenti di Stefano Bizzotto, giornalista Rai, gli studenti del liceo scientifico Filolao di Crotone che hanno fatto le telecronache sportive in lingua latina. I complimenti sono arrivati in seguito al servizio realizzato da Massimo Proietto per Uno Mattina e Tg Sport nel quale si raccontava proprio l'originale iniziativa della scuola effettuata da alcune classi sotto la guida della docente Antonella Giungata. I ragazzi hanno rifatto in latino le telecronache della finale mondiale del 2006 tra Italia e Francia e quella della promozione del Crotone in serie A.

"E' stato un modo per riattivare l'interesse dei ragazzi verso il latino - ha detto la professoressa Giungata -. Sono stati proprio i ragazzi a pensare alle telecronache ed abbiamo dovuto trovare delle perifrasi perché alcune parole legate al calcio come gol o rigore non esistono in latino. Soprattutto ha richiesto tanto allenamento il parlare in latino".

Oltre alle telecronache sportive in latino nel servizio giornalistico di Massimo Proietto si è anche parlato dell'inserto Philolaus redatto in tre lingue (latino, italiano ed inglese) e pubblicato ne il Crotonese. Un'iniziativa, svolta nel passato anno scolastico e che sarà ripresa nel prossimo anno, che ha coinvolto una redazione di circa 40 studenti tra redattori, grafici, fotografi, vignettisti che hanno approcciato al mondo del giornalismo scritto con articoli che riguardavano la scuola, le sue attività ed anche i suoi problemi. "E' stata una esperienza entusiasmante - ha detto il direttore de il Crotonese, Giuseppe Pipita, ai microfoni della Rai - perché ha permesso di scoprire le qualità dei ragazzi del liceo e la loro determinazione a cimentarsi in qualcosa di nuovo ed originale"

Soddisfatta la dirigente scolastica Maria Iaccarino "Il latino è una lingua viva e le docenti sono state capaci di valorizzare questo aspetto".