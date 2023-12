Giudici in scena per solidarietà il 15 dicembre al teatro Apollo di Crotone

Appuntamento con il teatro e la solidarietà per venerdì 15 dicembre all'Apollo di Crotone dove, alle 20.30 andranno in scena tre diverse piecé che vedranno impegnati sul palcoscenico i giudici del Tribunale di Crotone, Emmanuele Agostini e Alessandra Angiuli e l'attore Lorenzo Lustri. Lo spettacolo rientra nell'ambito di una mini rassegna teatrale chiamata 'Racconti di vita e passione' che è organizzata insieme all'associazione 'E' solidarietà' per raccogliere fondi per diverse attività.

Venerdì 15 ci saranno due atti unici, 'L'Uomo dal fiore in bocca' di Luigi Pirandello e 'Lo sportello' di Jean Tardieu, interpretati da Emmanuele Agostini e Lorenzo Lustri, e un monologo di Emanuela Fanelli recitato da Alessandra Angiuli. Lo spettacolo servirà per raccogliere fondi per sistemare una sala per ai ragazzi della parrocchia di Fondo Gesù.

Lo scorso 20 ottobre, con lo spettacolo 'Una pura formalità' di Giuseppe Tornatore erano stati raccolti fondi per il centro diabete dell'ospedale di Crotone; mentre uil prossimo 15 marzo andranno in scena 'I cinesi' di Michael Frayan e 'Il caso di Alessandro e Maria' di Giorgio Gaber il cui incasso sarà devoluto all'associazione per la lotta alla fibrosi cistica. La regia dei tre spettacoli è di Rosaria La Sala Agostini, le scene di Giuliano Sulla. Lo spettacolo del 15 dicembre è dedicato alla memoria di Daniele Agostini, papà del giudice, che è mancato l'anno scorso e che per tutta la vita si è dedicato al teatro.

Due atti unici di Pirandello e Jean Tardoer